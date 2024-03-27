Найбільше у обороноздатності: Рахункова палата виявила за 2023 рік порушень на понад 60 мільярдів

Рахункова палата за минулий рік виявила в управлінні публічними фінансами порушень і недоліків на майже 60,8 млрд гривень. Найбільше порушень та недоліків було виявлено у напряму безпеки та обороноздатності держави − 16,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

"Перевірено і проаналізовано 771 млрд грн, охоплено контролем 399 об’єктів, підготовлено та затверджено 59 звітів за результатами контрольних заходів, загальна сума виявлених порушень і недоліків під час управління публічними фінансами склала майже 60,8 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

За даними Звіту найбільше порушень та недоліків було виявлено за напрямками:

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безпека та обороноздатність держави − 16,5 млрд грн;

доходи державного бюджету − 12,4 млрд грн;

соціальна сфера та охорона здоров’я − 8,4 млрд грн.

З загального обсягу наданих Рахунковою палатою у 2022 і 2023 роках рекомендацій до кінця 2023 року виконані або перебувають у процесі виконання 64,4%.

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Нагадаємо:

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У 2021−2022 роках громадяни недоотримали понад 200 тисяч засобів реабілітації, але виділені кошти були використані повністю. Водночас ціни на імпортні компоненти для протезування завищували у рази.