Атака на харьковскую телебашню не повлияет на доступ к СМИ в городе - Терехов

Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что разрушение телебашни, по результатам атаки РФ не повлияет на население, почти у всех жителей есть кабельное телевидение или интернет.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Практически везде же кабельное телевидение, есть интернет.

Что касается средств массовой информации, то это событие (атака РФ - ЭП) практически не повлияло на этот процесс", - заявил Терехов.

Реклама:

Мэр Харькова также напомнил, что россияне уже пытались уничтожить телебашню в 2022 году, тогда ее удалось уберечь.

Напомним:

Российские войска 22 апреля нанесли удар по телебашне в Харькове.

Реклама: