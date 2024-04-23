Атака на харьковскую телебашню не повлияет на доступ к СМИ в городе - Терехов
Вторник, 23 апреля 2024, 13:45
Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что разрушение телебашни, по результатам атаки РФ не повлияет на население, почти у всех жителей есть кабельное телевидение или интернет.
Об этом он сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".
"Практически везде же кабельное телевидение, есть интернет.
Что касается средств массовой информации, то это событие (атака РФ - ЭП) практически не повлияло на этот процесс", - заявил Терехов.
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Мэр Харькова также напомнил, что россияне уже пытались уничтожить телебашню в 2022 году, тогда ее удалось уберечь.
Напомним:
Российские войска 22 апреля нанесли удар по телебашне в Харькове.
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