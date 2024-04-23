"Метинвест" с мая повысит зарплаты работникам предприятий: на сколько вырастет оклад

Группа "Метинвест" объявила о повышении заработной платы работникам производственных и ремонтных предприятий в Украине с 1 мая 2024 года. Оклады вырастут на 5-20%, а по дефицитным профессиям - до 25%.

Согласно пресс-релизу, компания применит дифференцированный подход к пересмотру зарплат, а оклады будут проиндексированы выше прогнозируемого уровня инфляции.

Наибольшее повышение получат сотрудники с низкими окладами в пределах одной профессии и квалификации.

Повышение зарплат пока будет касаться только производственного персонала рабочих профессий и линейных руководителей. Пересмотр окладов для административного и управленческого персонала, сервисных предприятий и управляющей компании будет рассматриваться дополнительно с учетом финансовых возможностей "Метинвеста".

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Напомним:

Группа "Метинвест" Рината Ахметова внедряет новую модель управления криворожскими добывающими предприятиями - с апреля управлять Центральным, Ингулецким и Северным ГОКами будет единый административно-управленческий центр.