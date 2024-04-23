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Европейские компании ищут лазейки для продолжения работы в РФ после отмены исключений из санкций

Вторник, 23 апреля 2024, 13:22 - Владимир Туник-Фриз

С июня компаниям ЕС запретят предоставлять услуги своим дочерним компаниям в РФ, что было разрешено ранее. Компании, в свою очередь ищут пути для продолжения деятельности в России.

Об этом сообщает Financial Times.

Сейчас компаниям из ЕС разрешено предоставлять профессиональные услуги своим "дочкам" в России, при этом запрещено предоставлять такие же услуги другим компаниям в РФ. 

В декабре Европейская комиссия объявила, что это исключение больше не будет применяться с этого года.

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Вместо автоматического разрешения на услуги своим "дочкам", начиная с 20 июня, компании должны будут получать разрешение от национальных органов власти на каждый вид услуг, которые они предоставляют в России.

Однако новости о введении дополнительных ограничений обусловили поиск путей для обхода новых правил. Некоторые компании собирают перечни всех услуг для представления национальным правительствам плана работы в РФ по правилам, другие же рассматривают вариант работы за пределами ЕС.

"В то время, как многие компании работают над получением разрешений, другие могут решить перенести свои функции в офисы за пределами блока, что может быть сложной задачей, учитывая, что обход санкций запрещен", отметил юрист Skadden Михаэль Альбрехт фон Кольке.

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Напомним:

Новый санкционный пакет ЕС против РФ будет включать ограничения на теневой флот танкеров, которые перевозят российскую нефть.

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Экономическая правда
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