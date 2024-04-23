Украина и Бразилия планируют расширить торговые отношения

Украина и Бразилия планируют расширить экономическое сотрудничество и увеличить товарооборот между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что обсуждение планов увеличения товарооборота между странами состоялось во время видеовстречи между первым вице-премьер-министром - министром экономики Юлией Свириденко и вице-президентом, министром развития, промышленности, торговли и услуг Бразилии Жеральдо Родригесом Алкимном Фильо.

На встрече украинская сторона представила возможности для бразильского бизнеса по сотрудничеству с украинскими предпринимателями.

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"Договорились, что наши правительства интенсифицируют углубление взаимовыгодного экономического сотрудничества и будут работать над увеличением товарооборота между Украиной и Бразилией", - рассказала Свириденко.

По ее словам, устойчивый экономический рост даже на фоне войны против РФ, а также статус Украины, как страны-кандидата на членство в ЕС, открывает перед иностранными инвесторами хорошие перспективы для выхода на европейские рынки.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что за неделю с 29 января по 4 февраля объемы поставок российских газойлей и дизтоплива (ДТ) в порты других стран, в частности Турции и Бразилии, выросли на 9% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 1,05 млн тонн.