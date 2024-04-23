"Газпром" из-за наводнения закрыл десятки газовых скважин

Российский "Газпром" из-за наводнения в Оренбургской области пришлось закрыть более двух десятков газовых скважин, чтобы защитить их от затопления.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на информацию во внутренней газете энергогиганта "Газпром добыча Оренбург".

Отмечается, что местному подразделению российского энергетического гиганта пришлось закрыть более двух десятков газовых скважин в Оренбургской области, чтобы защитить их от затопления.

"По данным компании, на оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении добывается 10 млрд кубометров газа и 300 тыс. тонн нефти и газового конденсата в год", - говорится в сообщении.

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Добавляется, что в результате наводнения тако Орский нефтеперерабатывающий завод временно остановил производство в начале апреля, прежде чем возобновить производство 19 апреля.

Напомним:

Компания "Фортеинвест", которая является владельцем НПЗ в Оренбургской области РФ (Орскнефтеоргсинтез), объявила форс-мажор по поставкам нефтепродуктов с этого НПЗ из-за паводка.

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