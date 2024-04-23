Количество наличных гривен в обращении Украины за I квартал выросло на 16 миллиардов 

По состоянию на 1 апреля 2024 года в наличном обращении Украины находилось 780,3 млрд грн, что на 16 млрд грн, или на 2,1%, больше, чем на начало года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Традиционно для I квартала года характерен умеренный рост наличности, который связан с сезонными факторами. В этот период происходит изъятие из обращения наличности, выпущенной в предыдущие периоды.

В обращении находится 2,7 млрд банкнот на общую сумму 773,2 млрд грн и 14,6 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7 млрд грн. На одного жителя Украины приходится 66 банкнот и 179 монет (на 1 января 2024 года - 66 и 177 соответственно).

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Больше всего в обращении банкнот номиналом 500 грн (28,3%) и монет номиналом 10 копеек (28,1%). Меньше всего банкнот номиналом 50 грн (4,6%) и монет номиналом 10 грн (1,5%).

За I квартал 2024 года количество банкнот номиналом 1 000 грн и монет номиналом 10 грн в обращении выросло почти в 1,1 раза (каждый) по сравнению с началом года.

Напомним:

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Банки прекратили сокращение сети, обусловленное полномасштабным вторжением и временной оккупацией территорий, и этот тренд закрепился, ведь больше года количество отделений существенно не меняется.

За неделю с 15 по 19 апреля Национальный банк Украины не покупал валюту на межбанке, при этом продал 695,1 млн долл.