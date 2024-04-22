Понад рік кількість банківських відділень суттєво не змінюється – НБУ

Банки припинили скорочення мережі, зумовлене повномасштабним вторгненням і тимчасовою окупацією територій, і цей тренд закріпився, адже понад рік кількість відділень суттєво не змінюється.

Про це повідомляє НБУ з посиланням на статистику про кількість структурних підрозділів банків станом на 1 квітня.

"Найбільшу кількість відділень з початку повномасштабної війни скорочено у ІІ та ІІІ кварталах 2022 року - 525 та 473 відповідно; натомість за останні п'ять кварталів (від початку 2023 року) загальне скорочення мережі становило лише 228 відділень.

Найбільше скорочення мережі за час ведення відповідної статистики (з 2008 року) припадає на 2014 (4208), 2015 (3211) та 2009 (2197) роки. За 2022 рік у цілому закрилося 1349 відділень", - йдеться у повідомленні.

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При цьому скорочення кількості відділень не призводить до зниження фінансової активності клієнтів, зокрема кількість рахунків та залишки коштів на них постійно зростають.

Значною мірою це відбувається і завдяки еволюційному розвитку дистанційних каналів обслуговування. Це є економічно вигідним для банків та зручним для клієнтів, а тому також впливає на скорочення мережі відділень, додали в НБУ.

"Підтвердженням є постійне зростання кількості клієнтів, які віддають перевагу дистанційному обслуговуванню. Так, якщо на кінець 2021 року 78% суб’єктів господарювання та 63,8% фізичних осіб (2,3 млн та 44,2 млн клієнтів відповідно) обслуговувалися дистанційно, то за підсумками 2023 року - 89,2% суб’єктів господарювання та 79,5% фізичних осіб (2,9 млн та 62,3 млн клієнтів відповідно)", - повідомляє регулятор.

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За результатами аналізу бізнес-планів банків на 2024 рік у межах процесу SREP (процедура наглядових перевірок та оцінки, Supervisory Review and Evaluation Process) окремі банки цього року продовжать оптимізацію мережі, проте в цілому за рік НБУ очікує невеликий приріст загальної кількості відділень банків.

Економічна правда