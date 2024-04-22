Россия за два года разрушила столько жилья, сколько Украина строила 5 лет – Шуляк

С февраля 2022 года в результате боевых действий, вызванных российской агрессией, Украина потеряла уничтоженным или существенно поврежденным 50 миллионов квадратных метров жилья.

Об этом заявила председатель партии Елена Шуляк на конференции "Восстановление Украины", который проводит Экономическая правда.

Более 640 тысяч сообщений в "ДІї" о повреждении или уничтожении жилья от украинцев получило государство с момента запуска такой возможности. В общей сложности речь идет о 50 млн кв. м. Шуляк напомнила, что до полномасштабного вторжения в Украину вводили в эксплуатацию в среднем 10 млн кв. м. жилья каждый год.

"Нам Россия за 2 года разрушила то, что нужно строить 5 лет. За 2023 год мы получили 98 тысяч заявлений, 52 тысячи удовлетворены, люди получили 5 млрд грн компенсации за поврежденное жилье", – заявила она.

Реклама:

Шуляк сообщила, что правительство выдает жилищные сертификаты владельцам уничтоженной недвижимости. По ее словам, люди покупают новые квартиры и дома за счет сертификатов, в том числе в приграничных областях.

"В лидерах Киев, Киевская область, но также люди выбирают жить в Харьковской, Черниговской областях", – заявила политик.

Читайте также: Жилищные сертификаты в "Дії": что нужно знать о программе?

Реклама:

Экономическая правда