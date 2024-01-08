Житлові сертифікати в Дії: що потрібно знати про програму?

Буквально днями відбулися перші угоди купівлі-продажу житла з використанням житлових сертифікатів. Це означає, що перші кілька українських родин вже готуються розпочати своє життя у новій оселі.

Усього заяв на початок січня трохи понад 8 тисяч. З кожною окремо працюватимуть комісії органів місцевого самоврядування, вони ж визначатимуть суму компенсації за спеціальною формулою і формуватимуть сам сертифікат.

Що таке житловий сертифікат?

Житловий сертифікат – це цифровий документ, що засвідчує та гарантує зобов'язання держави профінансувати придбання нового житла на заміну зруйнованому.

За житлові сертифікати можна придбати будь-яке житло – незалежно від того чи це вторинний ринок чи інвестиція в нерухомість. Це можуть бути приватні будинки, квартири чи житлові приміщення. Ми не обмежуємо українців у виборі ані типу житла, ані у регіоні, в якому ви хотіли б жити.

Реклама:

Важливо, за один сертифікат можна купити тільки один об’єкт нерухомості. Але при цьому об’єкт нерухомості може бути придбаний за декілька житлових сертифікатів, які буде згруповано.

Хто має право на отримання сертифіката?

Сертифікат можуть отримати ті громадяни, чиє житло було знищене в результаті бойових дій з 24 лютого 2022 року. Також важливо не мати судимості за злочини проти держави і не перебувати у санкційному списку.

Водночас є три групи, які мають пріоритет у розгляді заяви на отримання сертифіката:

Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок бойових дій, мобілізовані, сім’ї загиблих військових;

Багатодітні родини;

Люди з інвалідністю I та II груп.

Окремо зауважу, подаватися на сертифікати можуть і ті, хто перебуває за кордоном. Житловий сертифікат – можливість нарешті повноцінно повернутися додому, до нової оселі.

Як отримати сертифікат?

Крок 1. Подати інформаційне повідомлення про знищене майно у застосунку чи через портал Дія або ж фізично – через ЦНАП або нотаріуса.

Крок 2. У Дії зареєструвати заяву про надання компенсації за зруйноване майно.

Далі – справа за комісіями органів місцевого самоврядування. Вони мають підтвердити, що майно було зруйноване саме внаслідок бойових дій після 24 лютого 2022 року, розрахувати суму компенсації та сформувати житловий сертифікат.

Розмір компенсації розраховують комісії за спеціальною формулою. Вона відкрита і кожен українець може пересвідчитися, що отримана сума коректна, самостійно порахувавши її. Формула зафіксована у Постанові Кабінету Міністрів №600 від 30.05.23.

Після визначення суми компенсації сертифікат генерується в Дії, про що прийде сповіщення.

Сертифікат отримали – що далі?

Найперше і найголовніше – обрати житло. Якщо вартість обраного житла вища, ніж вартість сертифіката – можна доплатити з власних коштів. Якщо ж менша – нотаріус фіксує це в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Розраховуємо, що різницю людина зможе отримати на руки після стягнення репарацій з російської федерації.

Важливо – майно має знаходитись на території України. Також закон говорить про те, що перші 5 років оселя, що куплена коштом сертифіката не може бути відчужена.

Отже, коли житло підібрано потрібно зробити ще один важливий крок – припинити право власності на зруйнований об’єкт нерухомості. Це можна зробити через нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора, або в ЦНАПі. Звернутися потрібно маючи на руках лише 3 документи:

Заява;

Документ, що засвідчує право власності;

Технічний звіт про повне знищення майна, який видає комісія органів місцевого самоврядування.

Важливо, в разі припинення права власності на знищений будинок, земельна ділянка залишається у власності. Тобто тільки від того майна, що вже не підлягає відновленню. Впродовж найближчих місяців відкриється можливість отримати компенсацію для відбудови на власній земельній ділянці.

Припинили право власності? Бронюйте кошти у Дії. Завдяки бронюванню у системі фіксується намір придбати житло. Протягом 5 робочих днів після бронювання надходить підтвердження в застосунку, що кошти є і можна укладати угоду купівлі-продажу.

На це є 30 днів. Водночас важливо – якщо ви не встигли у цей термін укласти угоду, необхідно повторно подавати заяву на бронювання коштів у Дії.

Знайти перелік нотаріусів, які можуть оформлювати такі угоди – за посиланням. Він постійно збільшується, нові нотаріуси по всій країні підключаються до системи і проходять відповідне навчання.

Протягом 5 днів від моменту укладання угоди на рахунок продавця будуть перераховані кошти сертифіката.

Разом з командою нашого Міністерства, команди Міністерства цифрової трансформації, за підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" працюємо над тим, аби тут і зараз допомагати якомога більшій кількості українців, чиє житло було пошкоджено чи зруйновано.

Складно долати скепсис та недовіру. Але десятки тисяч тих, хто отримав державну грошову допомогу на термінові чи капітальні ремонти через програму єВідновлення підтвердять — програма працює прозоро та максимально зручно, наскільки це можливо в умовах війни.

Однак, якщо заявники матимуть додаткові питання та уточнення вони завжди можуть подзвонити на "гарячу лінію" 1545 (кнопка "2" – загальні питання функціонування програми), де їм завжди будуть раді допомогти, або звернутися до технічної підтримки Дії.

Також наша команда створила коротке відео, в якому ще раз описаний весь алгоритм подачі від А до Я. Також у програми є окремий сайт, на якому оперативно викладаються всі зміни та доповнення.