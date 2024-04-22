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"єОселя": в 2024 году почти 3 тысячи украинцев взяли кредиты на приобретение жилья

Понедельник, 22 апреля 2024, 18:10 - Анастасия Дячкина

С начала 2024 года почти 3 тысячи украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья в рамках программы "єОселя".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

С начала действия программы кредиты уже получили 9 212 семей на 14,2 млрд гривен.

Покупают украинцы не только квартиры, но и частные дома – уже выдано 87 кредитов на их приобретение в этом году.

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На прошлой неделе кредиты получили:

  • под 3% – 111 военнослужащих и силовиков, 14 педагогов, 21 медик и 3 ученых;
  • под 7% - 36 украинцев без собственного жилья, 6 ВПЛ и 6 ветеранов.
 

На сегодняшний день взять кредит по программе можно можно в 8 банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank и Банк Кредит Днепр.

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Напомним:

В декабре 2023 года Кабинет Министров расширил программу доступной ипотеки "єОселя" на частные жилые дома и таунхаусы.

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