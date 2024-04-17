РФ атаковала спутниковое вещание Украины: десятки телеканалов испытали проблемы

В результате российской атаки на спутниковое вещание Украины 17 апреля приостановлено вещание десятка телеканалов на спутнике Astra.

Об этом сообщают вещатели.

О проблемах со спутниковым вещанием сообщила группа 1+1 media.

"Состоялись очередные попытки заглушить спутниковое вещание Украины на транспондере Astra 4A 11766 H, где вещают 39 телеканалов, среди которых и собственные и партнерские телеканалы 1+1 media, в частности 1+1 Украина, 1+1 Марафон, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, Бигуди, KVARTAL TV и другие", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что сейчас трансляция временно приостановлена до устранения проблемы. Украинцев призвали по возможности, обеспечить прием телевизионных сигналов телеканалов из различных альтернативных источников - Т2, кабель, ОТТ, Интернет (сайты телеканалов, YouTube).

Также о проблемах на транспондере Astra 4A 11766 H подтвердил 24 канал, который призвал зрителей следить за эфиром в YouTube. "Этой весной РФ начала активно глушить сигналы украинских телеканалов на спутниках Astra4A и Hotbird13E, которые принадлежат европейским телекоммуникационным компаниям SES и Eutelsat", - отметили в медиа.

Кроме того, на телеканале Freeдом было зафиксировано вмешательство в работу, а именно на спутнике Hot Bird 13G злоумышленники глушили сигнал и временно подменили контент телеканала.

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Около 15 часов дня вместо Freeдом начал вещать телеканал с логотипом "ZA Жизнь!". Через полчаса вещание Freeдом на спутнике Hot Bird 13G было восстановлено.

Экономическая правда.