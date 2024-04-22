Банки на прошлой неделе выдали доступные кредиты на 2,3 миллиарда

В Украине с начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" по состоянию на 22 апреля 2024 года банки выдали льготных кредитов на общую сумму 296,5 млрд грн, из них за прошлую неделю – 2,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"За прошлую неделю в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 754 льготных кредита на общую сумму 2,3 млрд грн, из которых 631 кредит – от банков государственного сектора экономики на 1,6 млрд гривен", – говорится в сообщении.

Минфин

С начала 2024 года по программе предприниматели получили 7 713 кредитов на общую сумму 29,6 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики – 5 722 кредит на 15,4 млрд гривен.

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За время действия военного положения в Украине выдали 51 855 кредитов на 206,9 млрд грн (в том числе банками государственного сектора – 38 756 кредитов на 105,8 млрд грн), из которых по состоянию на 22 апреля текущего года:

17,11 млрд грн – на инвестиционные цели;

58,55 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;

37,24 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

13,16 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;

57,41 млрд грн – на антивоенные цели;

10,02 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписали 86 677 кредитных договоров на 296,5 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики – 59 232 договора на 132,5 млрд гривен.

Напомним:

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С начала 2024 года 5 556 агропредприятий уже получили 36,1 миллиардов гривен банковских кредитов на развитие своих хозяйств.