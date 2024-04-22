Внаслідок негоди знеструмлено понад 60 населених пунктів у 6 областях – "Укренерго"

Внаслідок негоди знеструмлено понад 60 населених пунктів в Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, та Сумській, Чернігівській областях, "Укренерго" залучає аварійну допомогу з Європи протягом доби.

Про це повідомляє пресслужби НЕК "Укренерго".

Зазначається, що дефіцит електроенергії в енергосистемі 22 квітня наявний протягом всієї доби. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити зростаюче споживання.

Через негоду знеструмлено понад 60 населених пунктів в Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, та Сумській, Чернігівській областях. З інших причин на ранок знеструмлено 414 населених пунктів.

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Також продовжують діяти обмеження споживання для промислових споживачів на Криворіжжі. Крім того, на Харківщині діють обмеження, знеструмлено близько 224 тисяч побутових споживачів.

"На одній з теплових електростанцій виведено в аварійний ремонт енергоблок. На інших продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. На атомних електростанціях триває планова ремонтна кампанія", – йдеться в повідомленні.

Додається, що протягом доби з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 7 858 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 020 МВт.

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Економічна правда.