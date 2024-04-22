Внаслідок негоди знеструмлено понад 60 населених пунктів у 6 областях – "Укренерго"
Внаслідок негоди знеструмлено понад 60 населених пунктів в Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, та Сумській, Чернігівській областях, "Укренерго" залучає аварійну допомогу з Європи протягом доби.
Про це повідомляє пресслужби НЕК "Укренерго".
Зазначається, що дефіцит електроенергії в енергосистемі 22 квітня наявний протягом всієї доби. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити зростаюче споживання.
Через негоду знеструмлено понад 60 населених пунктів в Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, та Сумській, Чернігівській областях. З інших причин на ранок знеструмлено 414 населених пунктів.
Також продовжують діяти обмеження споживання для промислових споживачів на Криворіжжі. Крім того, на Харківщині діють обмеження, знеструмлено близько 224 тисяч побутових споживачів.
"На одній з теплових електростанцій виведено в аварійний ремонт енергоблок. На інших продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. На атомних електростанціях триває планова ремонтна кампанія", – йдеться в повідомленні.
Додається, що протягом доби з Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 7 858 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 020 МВт.
Економічна правда.