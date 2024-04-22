Темпы российской нефтепереработки приближаются к 11-месячному минимуму: в чем причина

Российская нефтепереработка приближается к 11-месячному минимуму, поскольку наводнения препятствуют работе НПЗ, а ремонт заводов, пострадавших от атак беспилотников, замедляется.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам человека, знакомого с отраслевыми данными, Россия перерабатывала 5,22 миллиона баррелей нефти в день с 11 по 17 апреля. Это примерно на 0,2%, ниже среднего показателя за предыдущие семь дней.

В период с 11 по 17 апреля большинство основных пострадавших объектов работали на уровнях, близких к предыдущему средненедельному показателю, но все еще ниже тех, что были до атаки.

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Как свидетельствуют данные, в течение апреля переработка на российских НПЗ в среднем составляла около 5,23 млн баррелей в сутки, что является почти самым низким уровнем с мая прошлого года.

Напомним:

Российская нефтедобывающая компания "Башнефть" установила сетки против беспилотников, чтобы защитить ключевые объекты на своих НПЗ от возможного нападения со стороны Украины.

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Согласно данным аналитической компании Kpler, за 10 дней до 13 апреля экспорт российского дизеля составлял в среднем 0,74 миллиона баррелей в день, что на 25% меньше, чем средний уровень за этот период в 2019-2023 годах.