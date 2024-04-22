Темпы российской нефтепереработки приближаются к 11-месячному минимуму: в чем причина
Российская нефтепереработка приближается к 11-месячному минимуму, поскольку наводнения препятствуют работе НПЗ, а ремонт заводов, пострадавших от атак беспилотников, замедляется.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По словам человека, знакомого с отраслевыми данными, Россия перерабатывала 5,22 миллиона баррелей нефти в день с 11 по 17 апреля. Это примерно на 0,2%, ниже среднего показателя за предыдущие семь дней.
В период с 11 по 17 апреля большинство основных пострадавших объектов работали на уровнях, близких к предыдущему средненедельному показателю, но все еще ниже тех, что были до атаки.
Как свидетельствуют данные, в течение апреля переработка на российских НПЗ в среднем составляла около 5,23 млн баррелей в сутки, что является почти самым низким уровнем с мая прошлого года.
Напомним:
Российская нефтедобывающая компания "Башнефть" установила сетки против беспилотников, чтобы защитить ключевые объекты на своих НПЗ от возможного нападения со стороны Украины.
Согласно данным аналитической компании Kpler, за 10 дней до 13 апреля экспорт российского дизеля составлял в среднем 0,74 миллиона баррелей в день, что на 25% меньше, чем средний уровень за этот период в 2019-2023 годах.