Следующие санкции ЕС будут нацелены на теневой флот нефти РФ - Швеция

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Новый санкционный пакет ЕС против РФ будет включать ограничения на теневой флот танкеров, которые перевозят российскую нефть.

Об этом сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, передает Reuters.

Накануне встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем сообщил, что новый, 14-й пакет санкций против РФ будет включать дополнительные шаги против флота танкеров, которые в обход санкций перевозят российскую нефть.

"Мы позаботимся о том, чтобы включить в него запрет на импорт сжиженного природного газа, а также меры по ограничению российского теневого флота", - сообщил Бильстрем.

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В Reuters отмечают, что новый пакет санкций находится на ранней стадии разработки и не будет принят на встрече в Люксембурге.

Напомним:

Из-за усиления санкций США против РФ, в торговле сырой нефтью между Россией и Индией начали появляться ранее неизвестные, новые нефтетрейдеры, которые поставляют российскую нефть в азиатскую страну.

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С начала октября США ужесточили санкции против широкого флота танкеров, перевозящих российскую нефть, с тех пор десятки танкеров, попавших под санкции, стоят без дела.

Три танкера с российской нефтью "Сокол" находятся в портах Индии, один направляется к ним, что свидетельствует о возобновлении торговли сортом "Сокол", несмотря на санкции США.