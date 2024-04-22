Вчера враг обстрелял одну из шахт в Донецкой области: есть пострадавшие

Вчера враг обстрелял одну из шахт в Донецкой области, в результате чего были ранены трое работников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Повторный обстрел предприятия произошел ночью. Повреждены здания", — говорится в сообщении.

Также вчера в Одесской области из-за технологического нарушения краткосрочно отключалось оборудование на высоковольтной подстанции, обесточивались бытовые потребители.

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В Донецкой области из-за сильного ветра отключилась воздушная линия, обесточились бытовые потребители и две шахты (под землей работало 25 человек). Работники вышли на поверхность.

Напомним:

В Одесской области ночью 22 апреля россияне дронами-камикадзе попали по территории фермерского хозяйства, повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника.

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