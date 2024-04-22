Вчера враг обстрелял одну из шахт в Донецкой области: есть пострадавшие
Вчера враг обстрелял одну из шахт в Донецкой области, в результате чего были ранены трое работников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
"Повторный обстрел предприятия произошел ночью. Повреждены здания", — говорится в сообщении.
Также вчера в Одесской области из-за технологического нарушения краткосрочно отключалось оборудование на высоковольтной подстанции, обесточивались бытовые потребители.
В Донецкой области из-за сильного ветра отключилась воздушная линия, обесточились бытовые потребители и две шахты (под землей работало 25 человек). Работники вышли на поверхность.
Напомним:
В Одесской области ночью 22 апреля россияне дронами-камикадзе попали по территории фермерского хозяйства, повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника.