РФ атакувала "Шахедами" фермерське господарство на Одещині
В Одеській області вночі 22 квітня росіяни дронами-камікадзе поцілили по території фермерського господарства, пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку.
Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що в ніч на 22 квітня з тимчасово окупованого Криму російські війська спрямували по нашому регіону ударні безпілотники типу "Shahed-131/136".
Однак попри збиття силами ППО 5 "Шахедів", частина поцілила у фермерське господарство.
"На жаль, є і влучання. Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали", – написав Кіпер.
Нагадаємо:
У ніч на 20 квітня РФ атакувала балістикою промислову інфраструктуру Запоріжжя та уразив інфраструктурний об'єкт в Одесі.