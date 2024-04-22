РФ атакувала "Шахедами" фермерське господарство на Одещині

В Одеській області вночі 22 квітня росіяни дронами-камікадзе поцілили по території фермерського господарства, пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що в ніч на 22 квітня з тимчасово окупованого Криму російські війська спрямували по нашому регіону ударні безпілотники типу "Shahed-131/136".

Однак попри збиття силами ППО 5 "Шахедів", частина поцілила у фермерське господарство.

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"На жаль, є і влучання. Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали", – написав Кіпер.

Нагадаємо:

У ніч на 20 квітня РФ атакувала балістикою промислову інфраструктуру Запоріжжя та уразив інфраструктурний об'єкт в Одесі.

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