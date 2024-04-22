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РФ атакувала "Шахедами" фермерське господарство на Одещині

Понеділок, 22 квітня 2024, 09:00 - Ігор Пилипів

В Одеській області вночі 22 квітня росіяни дронами-камікадзе поцілили по території фермерського господарства, пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. 

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Зазначається, що в ніч на 22 квітня  з тимчасово окупованого Криму російські війська спрямували по нашому регіону ударні безпілотники типу "Shahed-131/136". 

Однак попри збиття силами ППО 5 "Шахедів", частина поцілила у фермерське господарство. 

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"На жаль, є і влучання. Ворожі дрони-камікадзе поцілили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали", – написав Кіпер.

Нагадаємо:

У ніч на 20 квітня  РФ  атакувала балістикою промислову інфраструктуру Запоріжжя та уразив інфраструктурний об'єкт в Одесі.

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