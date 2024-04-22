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Ущерб землям в результате обстрелов Кураховской ТЭС составляет почти миллиард

Понедельник, 22 апреля 2024, 10:42 - Артур Крыжный

В результате вражеских обстрелов земельным ресурсам Кураховской ТЭС был нанесен ущерб на сумму более 986 млн грн, еще 1 млн грн ущерба был нанесен окружающей среде.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военной администрации.

"Государственная экоинспекция в Донецкой области выполнила расчеты размера ущерба, обусловленного засорением земельных ресурсов Кураховской ТЭС в результате вооруженной агрессии и боевых действий во время действия военного положения. Сумма нанесенного ущерба земельным ресурсам территории Кураховской ТЭС составляет более 986 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Также инспекция выполнила 10 расчетов убытков за загрязнение атмосферного воздуха. Вследствие загрязнения, возникшего в результате боевых действий, общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде, составляет более 1 млн грн.

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Напомним:

Ориентировочная сумма ущерба водным ресурсам в результате попадания российских ракет по ДнепроГЭС составляет 159,3 тысячи гривен.

ТЭС экология
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