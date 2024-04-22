Цены на нефть упали из-за деэскалации конфликта между Израилем и Ираном

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Цены на нефть упали, поскольку Израиль и Иран уменьшили риски эскалации военных действий на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому городу Исфахан.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 67 центов, или на 0,77%, до 86,62 долларов за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) на май подешевел на 63 цента до 82,51 доллара за баррель, в то время, как более активный июньский контракт снизился на 64 цента до 81,58 доллара за баррель.

"Цены на нефть марки Brent не смогли удержать свой первоначальный всплеск на фоне широких ожиданий того, что геополитическая напряженность между Израилем и Ираном может спасть, учитывая сдержанный ответ Ирана. В связи с этим рынки продолжают снижать премию за геополитический риск, связанную с потенциальными перебоями в поставках, что кажется маловероятным на данный момент", - сказал рыночный стратег в IG Еп Джун Ронг.

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Оба сорта подскочили более чем на 3 доллара за баррель в конце прошлой недели после того, как в иранском городе Исфахан прогремели взрывы, которые источники описали как израильскую атаку. В то же время рост был ограничен после того, как Тегеран преуменьшил значение этого инцидента и заявил, что не планирует принимать ответные меры.

"Высший, чем ожидалось, рост запасов нефти в США также не помог делу, поскольку краткосрочное движение цен, похоже, больше связано с предложением, чем со спросом", - сказал Еп в интервью агентству Reuters.

На прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 2,7 миллиона баррелей, согласно данным Управления энергетической информации, что почти вдвое превысило ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост на 1,4 миллиона баррелей.

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Напомним:

В пятницу, 19 апреля, цены на нефть подскочили на 3 доллара за баррель на фоне сообщения о том, что израильские ракеты нанесли удар по объектам в Иране, что вызвало опасения, что поставки нефти с Ближнего Востока могут быть прерваны.