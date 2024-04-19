Нафта підскочила у ціні на 3 долари на тлі атаки Ізраїлю по Ірану

У п'ятницю, 19 квітня, ціни на нафту підскочили на 3 долари за барель на тлі повідомлення про те, що ізраїльські ракети завдали удару по об'єктах в Ірані, що викликало побоювання, що постачання нафти з Близького Сходу може бути перервано.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Базові контракти підскочили більш ніж на 3 долари, а потім дещо знизились. Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,63 долара, або на 3%, до 89,74 доларів за барель. Найактивніший американський проміжний контракт WTI піднявся на 2,56 долара, або на 3,1%, до 84,66 доларів за барель.

Американський телеканал ABC News повідомив, що ізраїльські ракети влучили по об'єкту в Ірані з посиланням на американського чиновника.

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Іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що вибухи були чутні в аеропорту іранського міста Ісафахан, але їхня причина не була одразу відома. Кілька рейсів були перенаправлені через повітряний простір Ірану, повідомляє CNN.

"Якщо ці повідомлення виявляться правдою, то побоювання щодо подальшої ескалації лише зростуть, так само як і занепокоєння, що ми потенційно наближаємося до ситуації, коли ризики постачання нафти призведуть до фактичних перебоїв у постачанні", - зазначив керівник відділу стратегії сировинних товарів ING Уоррен Паттерсон.

Нагадаємо:

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Вранці в п'ятницю за місцевим часом Ізраїль завдав удару у відповідь по Ірану.

В неділю видання Axios із посиланням на неназваного представника Білого дому повідомило, що президент США Джо Байден під час розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку по Ізраїлю, що сталася в ніч на неділю.

За даними джерел The New York Times, після телефонної розмови Нетаньягу з Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет у відповідь на удар ЦАХАЛу по консульській установі Ірану в Сирії. В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.