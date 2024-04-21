TikTok собирается уволить главного консультанта, за провал лоббирования в США
TikTok готовится отстранить главного консультанта Эриха Андерсена, ответственного за убеждение правительства США в том, что компания делает достаточно, чтобы предотвратить беспокойство относительно ее связей с Китаем.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Эрих Андерсен, юрисконсульт американской компании TikTok и ее китайской материнской компании ByteDance Ltd., вел многолетние переговоры с американским правительством, чтобы показать, что приложение делает достаточно, чтобы предотвратить доступ Китая к данным американских пользователей или влияние на то, что они видят в своих лентах.
Эти усилия не смогли убедить американских законодателей.
В субботу Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, согласно которому TikTok должен быть продан китайской материнской компанией или же столкнуться с запретом на деятельность в США.
По словам людей, которые говорили с Bloomberg на условиях анонимности, Андерсен покинет свою нынешнюю должность.
В TikTok сообщили, что информация о возможном увольнении Андерсена же неправдивой.
Напомним:
Доступ к платформе TikTok в Кыргызстане был заблокирован из-за несоблюдения закона о видах информации, наносящих вред здоровью и развитию детей.
Экономическая правда