Северокорейские чиновники агросектора посетили РФ

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Северокорейская делегация во главе с вице-премьером кабинета министров Ри Чоль Ман выехала в Россию с сельскохозяйственной миссией, на фоне проблем с продовольствием в Северной Корее.

Об этом сообщает официальное северокорейское информационное агентство ЦТАК, передает Reuters.

Встреча российской и северокорейской делегации происходит на фоне усиления сотрудничества между странами в военной сфере, в частности поставки корейского вооружения в РФ.

На большом политическом съезде правящей Трудовой партии Кореи в декабре, лидер страны Ким Чен Ын посвятил значительную часть своей речи необходимости повышения производительности сельского хозяйства, призывая к модернизации сельскохозяйственной техники и улучшению ирригационной системы.

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Целью поездки Ри Чоль Мана может быть именно реализация планов по повышению эффективности сельского хозяйства, либо прямые поставки продовольствия из России.

Северная Корея уже давно борется с нехваткой продовольствия, частично из-за длительных санкций ООН в отношении ее программ вооружений и сезонных стихийных бедствий.

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Напомним:

Россия начала прямые поставки нефти в Северную Корею, игнорируя санкции ООН. В обмен на нефть Россия получает оружие.