Все разделы
Укр / Рус

"Экономическая правда" приглашает на конференцию "Восстановление Украины: почему не следует откладывать до победы"

Германия предложила поделиться оборудованием с закрытых энергетических объектов

Воскресенье, 21 апреля 2024, 13:20 - Владимир Туник-Фриз

Министр экономики и энергетики Германии Роберт Габек предложил поделится необходимым для Украины оборудование из закрытых энергетических объектов Германии.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Он (Роберт Габек - ЭП) предложил возможность посмотреть на немецкие закрытые объекты, которые тоже можно использовать", - сообщил министр.

Галущенко также пояснил, что Украина планирует использовать оборудование доноров, поскольку Украина не имеет достаточно времени для того, чтобы заказывать новые детали для уничтоженных объектов энергогенерации.

Реклама:

Напомним:

Литва передаст Украине оборудование для восстановления поврежденной энергоинфраструктуры с Вильнюсской ТЭС и часть оборудования с Игналинской АЭС.

Галущенко энергетика Германия ТЭС
Реклама:
Материалы по теме
Украина нуждается в усилении ПВО во избежание отключений света летом - Галущенко 7 апреля 2024, 13:31
Украина не будет продлевать контракт с "Газпромом" - Галущенко 17 марта 2024, 16:00
Украина планирует начать строить большие блоки для атомных станций в 2024 году - Галущенко 21 января 2024, 15:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте