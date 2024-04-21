Германия предложила поделиться оборудованием с закрытых энергетических объектов

Министр экономики и энергетики Германии Роберт Габек предложил поделится необходимым для Украины оборудование из закрытых энергетических объектов Германии.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Он (Роберт Габек - ЭП) предложил возможность посмотреть на немецкие закрытые объекты, которые тоже можно использовать", - сообщил министр.

Галущенко также пояснил, что Украина планирует использовать оборудование доноров, поскольку Украина не имеет достаточно времени для того, чтобы заказывать новые детали для уничтоженных объектов энергогенерации.

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Напомним:

Литва передаст Украине оборудование для восстановления поврежденной энергоинфраструктуры с Вильнюсской ТЭС и часть оборудования с Игналинской АЭС.