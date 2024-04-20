Україна протягом доби залучила аварійну енергетичну допомогу з Румунії, Польщі та Словаччини

Протягом доби українська енергетична система залучала аварійну допомогу у вигляді електроенергії з Польщі, Словаччини та Румунії. Залучення допомоги на 21 квітня не передбачається.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Аварійні відключення протягом доби застосовуються у Харківській області та Кривому Розі.

Хоча абсолютну більшість потреб у електроенергії забезпечують власною генерацією, або імпортом, протягом доби Україна залучала екстрену аварійну допомогу, розмір якої склав 2% від добового споживання.

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На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 11 800 МВт год. Експорту не передбачається.

Нагадаємо:

Через мережеві обмеження, 19 квітня у Харківській області та Кривому Розі енергетики застосували графіки відключень.

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