Днепропетровская область сможет получить 3,2 миллиарда по программе "Сделано в Украине"

Правительство предусмотрело на поддержку бизнеса Днепропетровской области по программе "Сделано в Украине" более 3,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

"Это финансирование распределяется на программы "Доступные кредиты 5-7-9%, гранты на переработку, новые или восстановленные программы, которые показали свою эффективность в прошлом. Среди таких - программы компенсаций аграриям за покупку сельхозтехники отечественного производства и другие", - отметила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

В Днепре, в частности были подписаны соглашения и меморандумы с местным бизнесом, которые нацелены на улучшение условий работы.

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Напомним:

Экономическую платформу "Сделано в Украине" представили в Днепре. Президент отметил четкие задачи для чиновников по укреплению экономического положения Днепропетровщины.