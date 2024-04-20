Украина в течение суток привлекла аварийную энергетическую помощь из Румынии, Польши и Словакии

В течение суток украинская энергетическая система привлекала аварийную помощь в виде электроэнергии из Польши, Словакии и Румынии. Привлечение помощи на 21 апреля не предвидится.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Аварийные отключения в течение суток применяются в Харьковской области и Кривом Роге.

Хотя абсолютное большинство потребностей в электроэнергии обеспечивают собственной генерацией, или импортом, в течение суток Украина привлекала экстренную аварийную помощь, размер которой составил 2% от суточного потребления.

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На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 11 800 МВт ч. Экспорта не предвидится.

Напомним:

Из-за сетевых ограничений, 19 апреля в Харьковской области и Кривом Роге энергетики применили графики отключений.

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