Украина в течение суток привлекла аварийную энергетическую помощь из Румынии, Польши и Словакии
В течение суток украинская энергетическая система привлекала аварийную помощь в виде электроэнергии из Польши, Словакии и Румынии. Привлечение помощи на 21 апреля не предвидится.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Аварийные отключения в течение суток применяются в Харьковской области и Кривом Роге.
Хотя абсолютное большинство потребностей в электроэнергии обеспечивают собственной генерацией, или импортом, в течение суток Украина привлекала экстренную аварийную помощь, размер которой составил 2% от суточного потребления.
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 11 800 МВт ч. Экспорта не предвидится.
Напомним:
Из-за сетевых ограничений, 19 апреля в Харьковской области и Кривом Роге энергетики применили графики отключений.