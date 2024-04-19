Енергетики застосували графіки відключень на Херсонщині та у Кривому Розі

Через мережеві обмеження у Харківські області та Кривому Розі енергетики застосували графіки відключень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області та у Кривому Розі, обмеження діють і сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, вчора залучалася екстрена допомога з Румунії, Польщі та Словаччини. Обсяг залученої електроенергії склав близько 3% від добового обсягу споживання електроенергії. Станом на ранок також залучається екстрена допомога від операторів системи передачі цих країн.

Реклама:

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 10 900 МВт-год. Експорту не передбачається.

Економічна правда.