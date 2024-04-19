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Tesla відкликає майже 4 тисячі електромобілів Cybertruck через несправність

П'ятниця, 19 квітня 2024, 16:17 - Артур Крижний
 
Reuters

Автовиробник Tesla відкликає 3878 автомобілів моделі Cybertruck для заміни накладки на педаль газу.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

В автомобілях мають замінити накладку на педаль газу, що могла ослабнути й застрягнути в обшивці. Заблокована педаль газу може призвести до мимовільного прискорення автомобіля, що збільшує ризик аварії, йдеться у повідомленні регулятора.

Tesla безкоштовно відремонтує або замінить педаль у відкликаних авто, а власників транспортних засобів повідомлять про це у червні, зазначили у NHTSA.

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Нагадаємо:

Компанія Ford відкликає майже 43 000 невеликих позашляховиків через те, що бензин може витікати з паливних форсунок на гарячі поверхні двигуна, збільшуючи ризик пожежі. Але відкликання не передбачає усунення витоків палива.

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