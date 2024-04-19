Tesla відкликає майже 4 тисячі електромобілів Cybertruck через несправність

Reuters

Автовиробник Tesla відкликає 3878 автомобілів моделі Cybertruck для заміни накладки на педаль газу.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

В автомобілях мають замінити накладку на педаль газу, що могла ослабнути й застрягнути в обшивці. Заблокована педаль газу може призвести до мимовільного прискорення автомобіля, що збільшує ризик аварії, йдеться у повідомленні регулятора.

Tesla безкоштовно відремонтує або замінить педаль у відкликаних авто, а власників транспортних засобів повідомлять про це у червні, зазначили у NHTSA.

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Нагадаємо:

Компанія Ford відкликає майже 43 000 невеликих позашляховиків через те, що бензин може витікати з паливних форсунок на гарячі поверхні двигуна, збільшуючи ризик пожежі. Але відкликання не передбачає усунення витоків палива.