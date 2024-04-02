Сбой в работе Telegram: пользователи не могут загрузить медиафайлы
Вторник, 2 апреля 2024, 20:03 -
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера и проблемах с загрузкой медиафайлов.
Об этом известно из графика мониторингового сервиса Downdetector.
Согласно данным Downdetector проблемы в работе Telegram начались около 7 часов вечера. Также пользователи сообщают, что не удается загрузить медиафайлы.
Отмечается, что около 40% пользователей жалуются на подключение к серверу, зато 28% - сообщают о проблемах с приложением, и 33% - с проблемами при отправке или получении сообщения.
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Напомним:
Компания Telegram получила от украинских властей перечень "потенциально проблемных" каналов и проверяет их контент на соответствие правил мессенджера.
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