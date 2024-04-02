Сбой в работе Telegram: пользователи не могут загрузить медиафайлы

Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера и проблемах с загрузкой медиафайлов.

Об этом известно из графика мониторингового сервиса Downdetector.

Согласно данным Downdetector проблемы в работе Telegram начались около 7 часов вечера. Также пользователи сообщают, что не удается загрузить медиафайлы.

Отмечается, что около 40% пользователей жалуются на подключение к серверу, зато 28% - сообщают о проблемах с приложением, и 33% - с проблемами при отправке или получении сообщения.

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Напомним:

Компания Telegram получила от украинских властей перечень "потенциально проблемных" каналов и проверяет их контент на соответствие правил мессенджера.