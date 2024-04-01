Спрос на автомобили Tesla в США падает из-за ухудшения репутации Маска

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В США уменьшается количество потенциальных покупателей электромобилей Tesla - частично это объясняется поведением гендиректора компании Илона Маска.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование компании Caliber, которая занимается мониторингом репутации бизнеса.

Так индекс, который измеряет готовность потребителей рассмотреть покупку продукции Tesla (consideration score), в феврале 2024 года упал до 31%, хотя в ноябре 2021-го он был на уровне 70%. Отмечается, что только за январь 2024 года индекс оценки Tesla упал на 8%.

При этом аналогичный индекс для Mercedes, BMW и Audi - на уровне 44-47%.

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"Очень вероятно, что Маск сам способствует падению репутации", - сказал генеральный директор Caliber Шахар Зильбершац в интервью Reuters, отметив, что исследование его компании свидетельствует, что 83% американцев связывают Маска с Tesla.

Reuters пообщалось с пятью экспертами по маркетингу, социологии и автомобилестроению.

Все они заявили, что уклон Маска в сторону все более правой политики и его публичные заявления негативно влияют на бренд и спрос на Tesla.

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"Довольно сложно увеличить продажи, не вмешиваясь в политику", - сказал профессор маркетинга в Школе менеджмента Кэллога при Северо-Западном университете Тим Калкинс, комментируя последние заявления Маска.

Также среди причин падения спроса - экономические опасения, нехватка доступных новых моделей и растущая конкуренция со стороны более дешевых конкурентов, таких как китайская BYD.

По прогнозам исследовательской компании Cox Automotive, общие продажи электромобилей в США вырастут на 15% в первом квартале этого года. Прогнозируется, что продажи Tesla вырастут на 3%.

"Замедление темпов роста электромобилей становится замедлением темпов роста Tesla", - сказала аналитик Cox Стефани Вальдес Стрети.

Консалтинговая компания Brand Finance, занимающаяся оценкой брендов, обнаружила, что в 2023 году репутация Tesla упала в США, Нидерландах, Франции, Великобритании и Австралии. Репутация Tesla не пострадала в Китае, где доступ к новостям о компании и ее генеральном директоре мог быть ограничен, и Германии.

В США опрос, проведенный компанией по потребительской аналитике CivicScience, показал, что 42% респондентов имели неблагоприятное мнение о Маске в феврале этого года по сравнению с 34% в апреле 2022 года, когда Маск раскрыл свою долю в Twitter.

Экономическая правда