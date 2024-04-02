Количество российских миллиардеров в рейтинге Forbes выросло до рекордного

Владимир Путин и Вагит Алекперов getty images

В ежегодный рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes вошли 125 миллиардеров, что стало рекордным показателем.

Об этом сообщает российская редакция Forbes.

Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году, когда в рейтинг попал 121 российский миллиардер. После начала большой войны число миллиардеров из России резко сократилось до 88 в 2022 году. В 2023 году их количество достигло 110.

Самым богатым россиянином в Forbes назвали владельца "Лукойла" Вагита Алекперова с состоянием 28,6 миллиарда долларов.

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Издание отмечает, что количество российских миллиардеров могло быть даже больше, но десять из самых богатых бизнесменов после начала вторжения в Украину отказались от гражданства РФ и теперь фигурируют в рейтинге как представители других стран.

Всего в глобальный рейтинг Forbes 2024 года вошел 2781 миллиардер. Лидерами остались президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (233 млрд долл), основатель Tesla Илон Маск (195 млрд долл) и создатель Amazon Джефф Безос (194 млрд долл).

Напоминаем:

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Состояние самых богатых людей России в прошлом году увеличилось более чем на 50 миллиардов долларов, больше всего разбогател основатель "Лукойла" Вагит Алекперов.