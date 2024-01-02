Статки російський олігархів у 2023 році зросли на 50 мільярдів доларів

Владімір Путін та Вагіт Алекперов getty images

Статки найбагатших людей Росії торік збільшилися на понад 50 мільярдів доларів, найбільше розбагатів засновник "Лукойлу" Вагіт Алекперов.

Про це свідчать дані зведення Bloomberg Billionaires Index, передає російське видання "Коммерсант".

Найбільше розбагатіли такі російські олігархи:

засновник "Лукойлу" Вагіт Алекперов - + 9,29 млрд дол (всього 24,7 млрд дол);

співзасновник компаній "Єврохім" та СУЕК Андрій Мельниченко — +5,67 дол млрд (загалом 17,42 млрд дол);

засновник НЛМК Владімір Лісін - + 4,08 млрд дол (всього 23,9 млрд дол);

колишній віце-президент "Лукойлу" Леонід Федун - +3,91 млрд дол (загалом 9,78 млрд дол);

голова НОВАТЕКу Леонід Міхельсон - + 2,83 млрд дол (всього 27,5 млрд дол).

Найбільших збитків зазнав основний акціонер "Акрона" В'ячеслав Кантор — його статки зменшилися на 149 млн дол, до 6,21 млрд дол.

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Найбагатшим росіянином залишається власник "Норнікелю" олігарх Владімір Потанін, його статки зросли на 2,5 млрд дол, до 31,1 млрд дол.

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Засновник компаній Tesla і SpaceX, власник Х, американський мільярдер Ілон Маск за підсумками 2023 року залишається найбагатшою людиною світу.

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