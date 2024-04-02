"Метинвест" объединяет три криворожских ГОКа под единым управлением

Группа "Метинвест" Рината Ахметова внедряет новую модель управления криворожскими добывающими предприятиями - с апреля управлять Центральным, Ингулецким и Северным ГОКами будет единый административно-управленческий центр.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для этого компания создала горнодобывающий департамент в структуре Операционной дирекции Группы, который возглавил департамент Игорь Тонев. Он также назначен на должность единого генерального директора трех ГОКов.

Комбинаты теперь будут иметь единую административную команду и функциональных руководителей.

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В "Метинвесте" отмечают, что внедрение новой модели управления ГОКами будет способствовать созданию эффективных сквозных процессов по всем направлениям. Так, процессы обогащения руды и изготовления железорудного концентрата объединятся в общую для всех комбинатов технологическую цепочку.

Ожидается, что также возрастет эффективность управления резервами и запасами ГОКов Метинвеста. Кроме этого, из-за низкой загруженности на комбинатах есть избыточные мощности и оборудование, которое будет распределено между производственными площадками компании в Кривом Роге.

Также создание единого центра управления позволит оптимизировать одинаковые бизнес-процессы предприятий и централизовать некоторые сервисные функции. Это значительно уменьшит административные расходы и повысит экономическую устойчивость ГОКов.

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"Создание единого административно-управленческого центра управления работой комбинатов, так сказать, консолидированного ГОКа, значительно упростит, ускорит и увеличит эффективность этих процессов, а также будет способствовать созданию новых синергетических связей между предприятиями", - отметил генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

В едином центре управления каждое направление работы будет иметь одного функционального директора и один отдел для всех ГОКов: например, по производству, финансам, закупкам и т.д. При этом каждый ГОК сохранит свой юридический статус. Централизация управленческих функций ГОКов коснется только административного персонала и никоим образом не повлияет на работников рабочих профессий.

Напоминаем:

В марте Группа "Метинвест" ввела в эксплуатацию лаву по добыче коксующегося угля, которая позволит добыть почти 1 миллион тонн угля.