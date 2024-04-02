Украинские инвесторы готовы профинансировать широкую колею к портам в Польше и Литве для транзита зерна - Сольский

Украинские инвесторы готовы профинансировать проект строительства широкой железнодорожной колеи из Украины к портам в польском Гданьске и литовской Клайпеде, что облегчит доставку украинского зерна и даст возможность зарабатывать на транзите.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в в интервью польскому изданию Puls Biznesu, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, если будет построен широкий путь от границы с Украиной до Гданьска, украинские компании будут гарантировать соответствующие масштабы перевозок по этому маршруту в течение 10 лет в будущем.

"Скажу больше: Польша сможет строить на своем побережье заводы по переработке украинского зерна и экспортировать готовую продукцию, на чем, конечно, будет зарабатывать больше", - отметил Сольский.

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Глава Минагрополитики отметил, что вагонов для перевозки зерна в Украине в разы больше, чем в Европе. Поэтому вместо того, чтобы инвестировать в вагоны на узкую колею европейского стандарта, целесообразнее построить путь 1520 мм от украинской границы до польского побережья.

Сольский также сообщил, что в Украине есть инвесторы, которые готовы профинансировать такой инфраструктурный проект.

"Вопрос, который должен быть решен, - это принятие польским парламентом упрощенной процедуры такого инвестирования. Такой упрощенный порядок уже принят в Польше, например, в случае со строительством нефтепорта или газового терминала. Я знаю, что это предложение было проанализировано. Однако, вероятно, лучше спросить о судьбе проекта у польских источников", - добавил министр.

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Напоминаем:

Агентство США по международному развитию (USAID) поможет "Укрзализныце" модернизировать участок от станции Мостиска, которая находится на границе с Польшей, до Львова (Скнилов). Также агентство будет способствовать дальнейшей интеграции украинской железной дороги в систему TEN-T.