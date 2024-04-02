Мировые люксовые бренды начали отказываться от магазинов в России

getty images

Международные люксовые бренды, которые после начала большого вторжения России в Украину приостановили работу в РФ, начали массово закрывать свои магазины.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

О закрытии трех московских бутиков Prada, в том числе магазин в ГУМе, стало известно из отчета компании. На начало 2024 года у бренда в России осталось лишь шесть точек продаж.

Итальянская Fendi отказалась от аренды трех помещений в Москве. Также компания с 1 августа планирует расторгнуть контракт на аренду бутика в ЦУМе.

Реклама:

Также договоры аренды помещений под бутики начало разрывать российское представительство Chanel, которое до начала войны имело в России 17 бутиков, в основном в Москве.

В прошлом году Swatch Group (Breguet, Harry Winston, Omega и Rado) разорвала договоры аренды 15 своих магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Согласно отчетности "Свотч групп рус", у компании осталось 13 точек в России.

Издание напоминает, что все эти марки приостановили поставки товаров в страну после эмбарго ЕС и США на ввоз в Россию одежды, обуви и аксессуаров дороже 300 долларов и 300 евро за единицу продукции.

Реклама:

Сразу после начала вторжения в Украину работу своих магазинов в России приостановили 27% зарубежных люксовых ретейлеров, подсчитали в IBC Real Estate. Однако они продолжали занимать площади в ключевых торговых коридорах и торгцентрах. Большинство брендов принадлежит к крупным группам - LVMH (Christian Dior, Givenchy, Bvlgari), Kering (Alexander McQueen, Balenciaga) и Richemont (Cartier, Chloe, Piaget).

В fashion-отрасли отмечают, что представители люкса держались, надеясь на изменение геополитической ситуации, но бесконечно вкладывать деньги в неработающие магазины невозможно.

Так, на месте бутика Prada в ГУМе в марте 2024 года заработал магазин китайского премиального бренда Ellassay. На месте Fendi в Сотовом переулке откроется магазин техники Bork. Там же российский бренд Oskelly займет место Versace, а 12storeez - Brunello Cucinelli, говорит руководитель департамента исследований и аналитик IBC Real Estate Екатерина Ногай.

В то же время новые арендаторы не могут предложить владельцам помещений те ставки, которые могли позволить себе люксовые бренды, поэтому арендодатели не заинтересованы в разрыве отношений.

Вместе с тем есть бренды, которые все еще выполняют договорные обязательства по арендным контрактам. Это Gucci, Van Cleef & Arpels, Hermes, Louis Vuitton и Dior. Но сроки договоров аренды у них подходят к концу, а вопрос дальнейшей деятельности в России остается открытым.

Напоминаем:

Французский бренд Chanel, который решил остаться в России после начала полномасштабной войны в Украине, в итоге вынужден сворачивать деятельность и разрывать договоры аренды бутиков.