Chanel почав відмовлятись від бутиків у Росії – ЗМІ

фото: Коммерсантъ

Французький бренд Chanel, який вирішив залишитися в Росії після початку повномасштабної війни в Україні, у підсумку змушена згортати діяльність і розривати договори оренди бутиків.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на джерела на ринку нерухомості.

За словами співрозмовників газети, Chanel почала вести переговори з орендодавцями про розірвання договорів оренди приміщень, де розташовані бутики мережі.

У Chanel не відповіли на запит видання.

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Джерела газети не виключають, що компанія відмовиться і від флагманського магазину в "Женевському домі" на Петрівці, 7 у Москві. Щоправда, поки що це не підтверджує власник об'єкта.

До війни початку великої війни у люксового ритейлера було в Росії 17 бутиків, переважно в Москві. Ті, що розташовувалися у великих ТЦ ("Афімолл", "Європейський", "Метрополіс"), уже звільнені. У 2022 році російська юрособа ТОВ "Шанель" знизила виручку вчетверо, до 4,5 млрд рублів, чистий збиток становив 1,8 млрд рублів проти прибутку в 1,7 млрд рублів роком раніше.

Зазначається, що "важкий люкс" підкосила заборона ЄС, що діє вже два роки, на експорт у Росію предметів розкоші дорожче 300 євро.

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За даними видання, у схожому з Chanel становищі весь іноземний люкс в РФ, оскільки кінця обмежень на предмети розкоші, введених першими ж пакетами санкцій, не передбачається. Тому компанії, які оголосили про відхід, але зберігали оренду, зараз роблять це фактично. У Росії вже офіційно немає магазинів LVMH, Kering з її Gucci, а також бутиків Hermes і Burberry.

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Економічна правда