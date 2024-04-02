Украинцы все чаще выбирают кроссоверы: какие авто покупали в марте

В марте 2024 года, как и в прошлом году, компактный кроссовер Renault Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

В топ-10 моделей новых авто в марте попали семь кроссоверов, один внедорожник, один лифтбек и один пикап.

За счет десяти самых популярных моделей было сформировано почти 42% мартовского рынка новых легковушек.

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Десятка бестселлеров марта 2024 года, по версии Укравтопрома:

Renault Duster – 920 ед.;

Toyota RAV-4 – 415 ед.;

KIA Sportage – 223 ед.;

Peugeot Landtrek – 216 ед.;

Volkswagen ID.4 – 207 ед.;

Hyundai Tucson – 185 ед.;

Mazda CX5 – 172 ед.;

Toyota Land Cruiser Prado – 160 ед.;

Skoda Octavia – 159 ед.;

BYD Song Plus – 117 ед.

Напомним:

В марте на украинском рынке было зарегистрировано почти 6,7 тыс новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом.

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