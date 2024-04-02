Украинцы все чаще выбирают кроссоверы: какие авто покупали в марте
Вторник, 2 апреля 2024, 09:36
В марте 2024 года, как и в прошлом году, компактный кроссовер Renault Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.
Об этом свидетельствуют данные Ассоциации украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".
В топ-10 моделей новых авто в марте попали семь кроссоверов, один внедорожник, один лифтбек и один пикап.
За счет десяти самых популярных моделей было сформировано почти 42% мартовского рынка новых легковушек.
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Десятка бестселлеров марта 2024 года, по версии Укравтопрома:
- Renault Duster – 920 ед.;
- Toyota RAV-4 – 415 ед.;
- KIA Sportage – 223 ед.;
- Peugeot Landtrek – 216 ед.;
- Volkswagen ID.4 – 207 ед.;
- Hyundai Tucson – 185 ед.;
- Mazda CX5 – 172 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 160 ед.;
- Skoda Octavia – 159 ед.;
- BYD Song Plus – 117 ед.
Напомним:
В марте на украинском рынке было зарегистрировано почти 6,7 тыс новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом.
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