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Укр / Рус

Украинцы все чаще выбирают кроссоверы: какие авто покупали в марте

Вторник, 2 апреля 2024, 09:36

В марте 2024 года, как и в прошлом году, компактный кроссовер Renault Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.

Об этом свидетельствуют данные Ассоциации украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

В топ-10 моделей новых авто в марте попали семь кроссоверов, один внедорожник, один лифтбек и один пикап.

За счет десяти самых популярных моделей было сформировано почти 42% мартовского рынка новых легковушек.

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Десятка бестселлеров марта 2024 года, по версии Укравтопрома:

  • Renault Duster – 920 ед.;
  • Toyota RAV-4 – 415 ед.;
  • KIA Sportage – 223 ед.;
  • Peugeot Landtrek – 216 ед.;
  • Volkswagen ID.4 – 207 ед.;
  • Hyundai Tucson – 185 ед.;
  • Mazda CX5 – 172 ед.;
  • Toyota Land Cruiser Prado – 160 ед.;
  • Skoda Octavia – 159 ед.;
  • BYD Song Plus – 117 ед.

Напомним:

В марте на украинском рынке было зарегистрировано почти 6,7 тыс новых легковых авто, что в полтора раза больше чем в прошлом.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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