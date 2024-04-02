В селе в Николаевской области в результате обстрела повреждены частные дома и ЛЭП
Вторник, 2 апреля 2024, 09:13 -
В селе Солончаки Куцурубской общины Николаевской области ночью 2 апреля в результате вражеских обстрелов есть повреждения.
Об этом сообщает Николаевская областная государственная администрация.
В 03:45 россияне совершили обстрел Солончаков, повреждены жилые частные дома, линия электроснабжения и проводная подача интернета.
Вчера, 1 апреля, в 09:15 обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины, а в 21:16 враг наносил артиллерийские удары по Куцурубскому обществу, уточнили в администрации.
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Напомним:
С 22 марта специалисты "Укрэнерго" восстановили оборудование на подстанциях, которое дает возможность передавать около 2000 МВт мощности. Это эквивалентно часовому потреблению города с 3 миллионами жителей.
Экономическая правда
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