"Укрэнерго" восстановило оборудование на подстанциях, которое дает возможность передавать 2000 МВт мощности

С 22 марта специалисты "Укрэнерго" восстановили оборудование на подстанциях, которое дает возможность передавать около 2000 МВт мощности. Это эквивалентно часовому потреблению города с 3 миллионами жителей.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"С 22 марта специалисты "Укрэнерго" восстановили и заменили высоковольтное оборудование на подстанциях, которое дает возможность передать мощность около 2000 МВт. Столько за час потребляет город с более чем 3 миллионами жителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты "Укрэнерго" возобновили работу части оборудования на объектах в западном регионе страны, повысив надежность энергопитания потребителей.

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Напомним:

По состоянию на 1 апреля аварийные отключения электроэнергии не применяются. Действуют графики почасовых ограничений в Харькове и ограничения потребления сетей для промышленности в Криворожском районе.