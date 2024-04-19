ФГИУ за неделю провел 8 успешных аукционов по приватизации на 28,5 миллионов

Фонд госимущества на этой неделе провел 8 успешных онлайн-аукционов по приватизации на общую сумму 28,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"За право собственности на объекты соревновались 45 участников, торги проходили в системе "Prozorro.Продажи". Рост цены активов произошел в 28,5 раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самым дорогим лотом недели стал комплекс зданий на Днепропетровщине - участие в торгах приняли 8 участников, а стоимость объекта выросла до более 22 млн гривен.

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Вторым по размеру финальной стоимости стало здание для содержания животных и приготовления кормов в Черкасской области: за право собственности на актив соревновались 13 участников, цена объекта выросла со стартовых 727 250 гривен до финальных 4,2 млн гривен.

На следующей неделе Фонд планирует провести 20 онлайн-аукционов по приватизации государственного имущества. Среди предложений единые имущественные комплексы, админздания и складские помещения.

Напомним:

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По результатам января-марта 2024 года от приватизации в госбюджет уже поступило более 650 млн грн.

Экономическая правда