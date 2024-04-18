В І квартале в бюджет от приватизации поступило более 650 миллионов

По результатам января-марта 2024 года от приватизации в госбюджет уже поступило более 650 млн грн.

Об этом сообщил в Telegram глава Фонда госимущества Виталий Коваль по итогам совещания с региональными отделениями ФГИУ.

По его словам, самыми дорогими объектами стали Одесский ТИК и Киевское протезно-ортопедическое предприятие.

В то же время с аренды за первый квартал бюджет уже получил более 208 млн грн.

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"Площадь нового арендованного имущества составила 196 тыс кв м. Здесь по количеству квадратных метров передовиками являются региональные отделения во Львовской, Закарпатской и Волынской и Полтавской и Сумской областях", - написал Коваль.

Также на совещании обсудили запуск нового проекта ФГИУ - "Земельный банк".

"После инвентаризации всех государственных земель мы определили первый пул, который будем выставлять на аукционы. Речь идет об аренде около 110 тыс га", - добавил глава ФГИУ.

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Напомним:

Фонд госимущества вместе с АО "Prozorro.Продажи" усилят сотрудничество и вместе разработают маркетинговую стратегию для эффективной большой приватизации.

Экономическая правда