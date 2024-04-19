"Под видом сотрудников Бюро выманивали у людей деньги": ГБР разоблачило мошенническую схему

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили группу мошенников, которые под видом сотрудников Бюро выманивали у людей деньги.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что люди, которые не имеют никакого отношения к правоохранительным органам, представлялись работниками ГБР и предлагали широкий спектр услуг для потенциальных "клиентов" - от закрытия уголовных производств до преследования конкурентов, заявителей и тому подобное.

"По факту противоправных действий возбуждено уголовное производство, документируются и устанавливается полный круг лиц, причастных к сделкам", - говорится в сообщении.

Реклама:

Сейчас продолжаются следственные действия, проводятся обыски по местам жительства и изымаются доказательства противоправной деятельности.

Напомним:

Государственное бюро расследований разоблачило на Прикарпатье руководство лесхоза, которое незаконно рубило лес на заповедной территории. Убытки составляют 250 млн грн.

Реклама: