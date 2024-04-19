Для разблокирования экспорта отечественного оружия нет политической поддержки - Камышин

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что разблокирование экспорта для украинских производителей пока невозможно, поскольку не имеет политической поддержки.

Об этом он рассказал интервью Reuters.

Отмечается, что уже сейчас возможности украинского ВПК составляет 18-20 млрд долл. Однако государство из-за ограниченного бюджета способно профинансировать лишь треть от этого.

Кроме того, некоторые производители говорят, что им трудно привлечь средства, а проблема также осложняется процессом государственных закупок, на который они жалуются, что он медленный и громоздкий.

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Соответственно часть производителей хотели бы получить экспортные лицензии при условии, что у производителя есть неиспользованные мощности, которые не покрываются заказами из Украины.

О том по словам Камышина, такие желания являются справедливым, но это позиция не имеет политической поддержки, поэтому правительство ищем финансирование для отечественных предприятий, чтобы вся изготовленная продукция оставалась в стране.

"С позиции производителей справедливо требовать законтрактовать их мощности на полную или же позволить им экспортировать... но эта позиция не имеет политической поддержки, поэтому мы ищем финансирование для наших предприятий, чтобы вся произведенная продукция оставалась в Украине", - сказал Камышин.

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Напомним:

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин призвал НАТО закупить обещанный миллион дронов у украинских производителей.