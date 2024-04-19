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Харьковские "Укрэнергомашины" создадут филиалы на западе Украины

Пятница, 19 апреля 2024, 17:58 - Алексей Павлыш

Харьковское АО "Украинские энергетические машины" (ранее - предприятия "Турбоатом" и "Электротяжмаш") создаст филиалы во Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Соответствующее решение 18 апреля принял наблюдательный совет компании.

Функции, которые будет выполнять филиал, и местонахождение будут указаны в положении о филиале, которое утвердит наблюдательный совет.

Компания ранее планировала создать обособленное подразделение - филиал во Львове или Ужгороде, однако собрание акционеров в 2022 и 2023 годах решение так и не приняло.

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"Украинские энергетические машины" были созданы в 2021 году путем объединения двух харьковских гигантов - "Электротяжмаша" и "Турбоатома". Сейчас 76% акций АО "Украинские энергетические машины" находятся в управлении Кабинета министров.

По данным YouControl, по итогам 2023 года выручка АО "Укрэнергомашины" сократилась в 2,7 раза, до 376,3 млн грн по сравнению с предыдущим годом (более 1 млрд грн).

Гендиректором АО "Укрэнергомашины" является Виктор Субботин - основатель обанкротившегося "Мегабанка".

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АО "Укрэнергомашины" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций.

Экономическая правда

Турбоатом Харков компании
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