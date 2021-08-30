"Электротяжмаш" присоединят к "Турбоатому" – решение правительства

Электротяжмаш фото: фонд госимущества

Кабинет Министров своим решением поручил Фонду госимущества обеспечить присоединение АО "Завод "Электротяжмаш" к АО "Турбоатом", в июле ФГИ инициировал собрание акционеров по этому вопросу.

Об этом говорится в распоряжении правительства.

В документе говорится, что Кабмин соглашается с предложением Фонда госимущества о присоединении "Электротяжмаша" к "Турбоатому" после преобразования первого в акционерное общество.

Так, 27 августа предприятие сообщило об изменении формы собственности из государственного предприятия в акционерное общество.

Фонда государственного имущества правительство поручило выполнить комплекс мер для присоединения "Электротяжмаша" к "Турбоатому".

АО "Турбоатом" этим решением также внесен в перечень объектов большой приватизации в раздел "Машино- и приборостроение".

Напоминаем:

Фонд государственного имущества 27 августа инициирует внеочередное собрание акционеров "Турбоатома", на которые выносит вопрос о присоединении к нему завода "Электротяжмаш". В "Турбоатоме" заявили, что объединение поддерживают и готовы к слиянию, ведь это единственные предприятия, которые строят турбины.

"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций, экспортирует в 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

"Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей, тягового электрооборудования для железнодорожного транспорта.

Экономическая правда