"Электротяжмаш" присоединят к "Турбоатому" – решение правительства
Кабинет Министров своим решением поручил Фонду госимущества обеспечить присоединение АО "Завод "Электротяжмаш" к АО "Турбоатом", в июле ФГИ инициировал собрание акционеров по этому вопросу.
Об этом говорится в распоряжении правительства.
В документе говорится, что Кабмин соглашается с предложением Фонда госимущества о присоединении "Электротяжмаша" к "Турбоатому" после преобразования первого в акционерное общество.
Так, 27 августа предприятие сообщило об изменении формы собственности из государственного предприятия в акционерное общество.
Фонда государственного имущества правительство поручило выполнить комплекс мер для присоединения "Электротяжмаша" к "Турбоатому".
АО "Турбоатом" этим решением также внесен в перечень объектов большой приватизации в раздел "Машино- и приборостроение".
Напоминаем:
Фонд государственного имущества 27 августа инициирует внеочередное собрание акционеров "Турбоатома", на которые выносит вопрос о присоединении к нему завода "Электротяжмаш". В "Турбоатоме" заявили, что объединение поддерживают и готовы к слиянию, ведь это единственные предприятия, которые строят турбины.
"Турбоатом" - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций, экспортирует в 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.
"Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей, тягового электрооборудования для железнодорожного транспорта.
Экономическая правда
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