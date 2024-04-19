В первом квартале 2024 года экспорт украинского меда вырос на 93%

В первом квартале 2024 года экспорт Украиной агропродовольственной продукции составил около 6,5 млрд долл, что на 4 % меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ).

Согласно данным государственной таможенной службы, экспорт украинского меда за первые три месяца 2023 года составил почти 23 тыс. тонн (на сумму 44 млн долл), что 93% больше, чем в первом квартале прошлого года. При этом экспортная цена сладкого продукта характеризуется нисходящей динамикой, сейчас она снизилась до 1,9 тыс долл за тонну.

Кроме того, доходы от реализации мяса и субпродуктов на внешних рынках составили 243 млн долл. (+20%). "Определяющим продуктом здесь остается мясо птицы, которого экспортировано больше в натуральном и стоимостном выражении - 112 тыс тонн на сумму 222 млн долл", - говорится в сообщении.

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Также суммарный экспорт молокопродуктов сократился до 43 млн долл. (-16%), а основными товарами данной группы в этом году выступают сухое и сгущенное молоко (16 млн долл), сыры (11 млн долл), масло и молочные пасты (6 млн долл.), несгущенное молоко и сливки (5 млн долл). Продолжает демонстрировать положительную динамику мороженое украинского производства, валютная выручка от которого выросла на четверть и достигла 7 млн долл.

В текущем году экспортировано также более 15 тыс тонн яиц на сумму примерно 17 млн долл. Однако несмотря на количественное увеличение произошло снижение стоимости продаж, потому что цены экспорта для Украины продолжают падать - 1078 долл за тонну.

Добавляется, что выручка от экспорта плодов, ягод и орехов увеличилась на 47% - до 87 млн долл. В начале 2024 года наибольшие доходы профильным экспортерам приносят грецкие орехи (38 млн долл.), замороженные ягоды и фрукты (29 млн долл.), яблоки и груши (11 млн долл.).

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Напомним:

В 2023 году в тройку крупнейших импортеров украинской агропродукции вошли Румыния, Китай и Турция.