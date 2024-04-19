Ощадбанк в прошлом году получил рекордные 6 миллиардов чистой прибыли

На основе отчета независимого аудитора "Ощадбанк" утвердил окончательные результаты 2023 года с рекордной чистой прибылью в 6 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Отмечается, что финальная сумма прибыли превысила предварительные результаты 2023 года, которые были объявлены ранее, более чем на 1,2 млрд грн. Благодаря этому Ощадбанк поднялся на вторую строчку рейтинга прибыльности банковских учреждений Украины (согласно данным НБУ).

"Прошлый 2023 год стал восьмым подряд годом, в течение которого банк демонстрирует прибыльную деятельность. Общая прибыль Ощадбанка за эти годы составила около 12 млрд грн.

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После убытков 2014-2015 годов, вызванных потерей активов в оккупированных Крыму и части Донецкой и Луганской областей, в течение 2 лет Ощад вышел на стабильную прибыльную деятельность и до сих пор продолжает постепенное улучшение финансовых показателей", - говорится в сообщении.

Также госбанк подвел итоги работы в первом квартале 2024 года. Так, чистая прибыль за первые три месяца 2024 года составила 4,9 млрд грн - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 2,3 млрд грн, или на 91%.

"В значительной степени это обусловлено наращиванием операционных доходов, которые увеличились на 0,9 млрд грн, или на 14%, а также положительным результатом переоценки ОВГЗ с индексированной стоимостью на 1,2 млрд грн.

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Дополнительным фактором достижения высокого финансового результата является взвешенный подход к оптимизации операционных расходов, эффективная политика управления рисками и формирования активной части баланса с учетом реалий и потребностей экономики военного времени", - пояснили в банке.

Экономическая правда