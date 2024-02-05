Ощадбанк в прошлом году получил рекордную прибыль

Государственный "Ощадбанк" по предварительным результатам 2023 года получил 9,5 млрд грн прибыли до налогообложения, что является исторически самым высоким результатом банка. Чистая прибыль составляет 4,75 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Финансовое учреждение отмечает, что на финальный объем чистой прибыли 2023 года существенно повлияло увеличение ставки налога на прибыль банковских учреждений (с 18% до 50%) - в связи с этим нововведением банком будет уплачено государству 4,7 млрд грн.

Также повлияла негативная переоценка деривативов - ОВГЗ с индексированной стоимостью в капитале "Ощадбанка" на сумму 2,9 млрд грн.

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Их справедливая стоимость находится под влиянием внешних и не подконтрольных банку факторов - курса валют и процентных ставок.

Операционная прибыль "Ощадбанка" (до резервов под кредитные риски, переоценки деривативов и налога на прибыль) составляет 12 млрд грн, что на 52% превысило результат предыдущего года.

Кроме этого, по сравнению с показателями 2022 года, чистый процентный доход Ощадбанка увеличился на 26% до почти 19 млрд грн, чистый комиссионный доход вырос на 14% - до 7 млрд грн.

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"Ощадбанк" также имеет достаточный запас ликвидности и капитала. Показатель адекватности регулятивного капитала по состоянию на 1 января 2024 года составляет 16,57% при нормативе НБУ 10%.

Напоминаем:

Государственный Приватбанк заработал 37,76 млрд грн чистой прибыли в течение 2023 года, что на 7,6 млрд грн превосходит финрезультат 2022 года.