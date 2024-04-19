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Tesla отзовет почти 4 тысячи электромобилей Cybertruck из-за неисправности

Пятница, 19 апреля 2024, 16:17 - Артур Крыжный
 
Reuters

Автопроизводитель Tesla отзовет 3878 автомобилей модели Cybertruck для замены накладки на педаль газа.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA).

В автомобилях должны заменить накладку на педаль газа, которая могла ослабнуть и застрять в обшивке. Заблокированная педаль газа может привести к самопроизвольному ускорению автомобиля, что увеличивает риск аварии, говорится в сообщении регулятора.

Tesla бесплатно отремонтирует или заменит педаль в отозванных авто, а владельцев транспортных средств уведомят об этом в июне, отметили в NHTSA.

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Напомним:

Компания Ford отзывает почти 43 000 небольших внедорожников из-за того, что бензин может вытекать из топливных форсунок на горячие поверхности двигателя, увеличивая риск пожара. Но отзыв не предусматривает устранение утечек топлива.

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