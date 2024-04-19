Tesla отзовет почти 4 тысячи электромобилей Cybertruck из-за неисправности
Автопроизводитель Tesla отзовет 3878 автомобилей модели Cybertruck для замены накладки на педаль газа.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA).
В автомобилях должны заменить накладку на педаль газа, которая могла ослабнуть и застрять в обшивке. Заблокированная педаль газа может привести к самопроизвольному ускорению автомобиля, что увеличивает риск аварии, говорится в сообщении регулятора.
Tesla бесплатно отремонтирует или заменит педаль в отозванных авто, а владельцев транспортных средств уведомят об этом в июне, отметили в NHTSA.
Напомним:
Компания Ford отзывает почти 43 000 небольших внедорожников из-за того, что бензин может вытекать из топливных форсунок на горячие поверхности двигателя, увеличивая риск пожара. Но отзыв не предусматривает устранение утечек топлива.